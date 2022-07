Il nuovo appuntamento di Battiti Live stasera su Italia 1: si passa dai tormentoni estivi ai giovani talenti che giocano in “casa” (Di martedì 19 luglio 2022) L’estate in musica targata Mediaset prosegue con la terza puntata di Battiti Live, in onda stasera su Italia 1 alle 21.20 (e in streaming su Mediaset Infinity). Oltre una ventina gli artisti sul palco. Alcuni “consolidati” come Fedez, Tananai e Mara Sattei. Altri giovanissimi talenti della scuderia di Amici di Maria De Filippi. Mariasole Pollio: da “Don Matteo” a “Battiti Live” guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) L’estate in musica targata Mediaset prosegue con la terza puntata di, in ondasu1 alle 21.20 (e in streaming su Mediaset Infinity). Oltre una ventina gli artisti sul palco. Alcuni “consolidati” come Fedez, Tananai e Mara Sattei. Altrissimidella scuderia di Amici di Maria De Filippi. Mariasole Pollio: da “Don Matteo” a “” guarda le foto Leggi anche ...

