Il Napoli insiste per Kim, contatti anche durante la notte (Di martedì 19 luglio 2022) Il Napoli sembra volere a tutti i costi il difensore centrale Kim Min-Jae. Kim Min-Jae sembra essere diventato uno degli obiettivi prioritari del Napoli. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 luglio 2022) Ilsembra volere a tutti i costi il difensore centrale Kim Min-Jae. Kim Min-Jae sembra essere diventato uno degli obiettivi prioritari del. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Smarso : #Calciomercato BARI, CAGLIARI e CREMONESE su LASAGNA ma Kevin rimane. L'HELLAS prova il blitz per MALCUIT... Anzi n… - BondolaSmarsa : #Calciomercato BARI, CAGLIARI e CREMONESE su LASAGNA ma Kevin rimane. L'HELLAS prova il blitz per MALCUIT... Anzi n… - tuttosulnapoli : #KimMinJae, #Wolverhampton e #CrystalPalace si interessano, ma #SSCNapoli insiste per averlo dal #Fenerbahce… - infoitsport : Napoli, Giuntoli insiste e rilancia: stavolta l’affare si può chiudere - NapoliAddict : Napoli, Giuntoli insiste e rilancia: stavolta l’affare si può chiudere #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Se… -