Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Kim Min-Jae: arriva il sostituto di Koulibaly, le cifre (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un difensore centrale per Luciano Spalletti. Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly la priorità in casa Napoli per il mercato è quella di rinforzare il reparto arretrato con un profilo importante. Aurelio De Laurentiis sta per chiudere per il centrale di difesa Coreano Kim Min-jae. Il difensore classe 1996 dovrebbe firmare un contratto di 2,5 milioni di euro fino al 2027. Il Rennes, vicinissima nei giorni scorsi al giocatore, si è defilato e ora gli azzurri hanno un’autostrada da percorrere con il traguardo ben in vista. Fra ieri e oggi il diesse Cristiano Giuntoli, insieme a degli intermediari ha lavorato per arrivare alla chiusura della trattativa col club turco e per avere uno sconto sulla clausola da 20 milioni sul cartellino del difensore asiatico. Kim Min-Jae ieri non si è allenato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un difensore centrale per Luciano Spalletti. Dopo l’addio di Kalidoula priorità in casaper il mercato è quella di rinforzare il reparto arretrato con un profilo importante. Aurelio De Laurentiis sta per chiudere per il centrale di difesa Coreano Kim Min-jae. Il difensore classe 1996 dovrebbe firmare un contratto di 2,5 milioni di euro fino al 2027. Il Rennes, vicinissima nei giorni scorsi al giocatore, si è defilato e ora gli azzurri hanno un’autostrada da percorrere con il traguardo ben in vista. Fra ieri e oggi il diesse Cristiano Giuntoli, insieme a degli intermediari ha lavorato perre alla chiusura della trattativa col club turco e per avere uno sconto sulla clausola da 20 milioni sul cartellino del difensore asiatico. Kim Min-Jae ieri non si è allenato ...

