Il Metaverso Controverso La nuova puntata di Fabrica Floridi

(Di martedì 19 luglio 2022)Ep.11from Puntozero on Vimeo. Viaggio nelche c’e? e in quello che ci sara?. Nuovi mondi per il business, il lavoro, la finanza, l’intrattenimento, il sociale, lo sport. Per l’informazione, la comunicazione, il marketing. Nuove figure professionali, nuove tecnologie. Che ne sara? dei nostri stili di consumo e quindi di vita? E dei nostri conti correnti virtuali? E delle nostre vite? Quanto potremo averne? E ancora: ci sarà undark che alimenterà il lato oscuro della forza del web minacciando la nostra sicurezza cyber e non? “La vita di oggi – ha sottolineato il filosofo Luciano– è sempre meno online o offline e sempre più un mix che ci porta alla mia definizione di on life. Questa è l’esperienza che stiamo vivendo dal lavoro ...