Il Medio Oriente di Biden tra disimpegno Usa e ritorno Ue. Gli scenari per Bianco e Dentice (Di martedì 19 luglio 2022) Il viaggio in Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è concluso. Le tappe israeliana e saudita dei quattro giorni spesi nella regione dal capo di Stato della prima potenza globale si portano dietro successi immediati, limiti ed evoluzioni a più lungo termine. Di questo hanno discusso oggi in un un live talk di Decode39 due dei principali esperti italiani della regione Mena – Cinzia Bianco, Gulf Research Fellow dell’European council of foreign relations (Ecfr), e Giuseppe Dentice, responsabile del desk Medio Oriente e Nord Africa del Centro Studi Internazionali (CeSi). La discussione è stata coordinata da Emanuele Rossi, giornalista di Formiche.net, il quale ha ricordato come quello di Gedda sia stato un appuntamento molto importante in quanto ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Il viaggio indel presidente degli Stati Uniti, Joe, si è concluso. Le tappe israeliana e saudita dei quattro giorni spesi nella regione dal capo di Stato della prima potenza globale si portano dietro successi immediati, limiti ed evoluzioni a più lungo termine. Di questo hanno discusso oggi in un un live talk di Decode39 due dei principali esperti italiani della regione Mena – Cinzia, Gulf Research Fellow dell’European council of foreign relations (Ecfr), e Giuseppe, responsabile del deske Nord Africa del Centro Studi Internazionali (CeSi). La discussione è stata coordinata da Emanuele Rossi, giornalista di Formiche.net, il quale ha ricordato come quello di Gedda sia stato un appuntamento molto importante in quanto ...

