IL MATTINO – Napoli | Simeone bloccato | ecco quando arriva Broja | la decisione del Chelsea

Leggi su napolipiu

(Di martedì 19 luglio 2022) Ilsta per piazzare il colpo Giovanni, attaccante in uscita dal Verona, sostituirà Petagna. Il giocatore argentino è da tempo nel mirino del, con Cristiano Giuntoli che ha messo in ghiaccio l’affare in attesa di concretizzare la cessione di Petagna. In casa azzurra si è valutato molto approfonditamente anche Armandodel, ma l’affare non è stato concluso.accordo col: le cifre Il quotidiano Ilentra nei dettagli dell’affare Giovanniche oramai ha deciso di cambiare maglia. “L’operazione va formalizzataPetagna andrà al Monza:. Affare in dirittura d’arrivo, con Giovanni che ha già l’accordo con il ds Giuntoli, con la ...