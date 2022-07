IL GERANIUM DI COPENAGHEN È STATO NOMINATO IL MIGLIOR RISTORANTE AL MONDO DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) LONDRA, 18 luglio 2022 /PRNewswire/



La crème de la crème della comunità mondiale dei ristoranti si è riunita a Londra questa sera per celebrare The WORLD's 50 BEST RESTAURANTS awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino e Acqua Panna. La cerimonia di premiazione, condotta dall'attore di fama internazionale e gourmet Stanley Tucci, ha onorato l'eccellenza gastronomica di 24 territori in cinque continenti prima conferire al GERANIUM di COPENAGHEN il titolo di The WORLD's BEST Restaurant 2022 e The BEST Restaurant in Europe 2022. Per la classifica completa delle posizioni dalla 1 alla 50, consultare il sito web qui. Il RISTORANTE GERANIUM, guidato ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) LONDRA, 18 luglio/PRNewswire/La crème de la crème della comunità mondiale dei ristoranti si è riunita a Londra questa sera per celebrare The's 50awards, sponsorizzati da S.Pellegrino e Acqua Panna. La cerimonia di premiazione, condotta dall'attore di fama internazionale e gourmet Stanley Tucci, ha onorato l'eccellenza gastronomica di 24 territori in cinque continenti prima conferire aldiil titolo di The'sRestaurante TheRestaurant in Europe. Per la classifica completa delle posizioni dalla 1 alla 50, consultare il sito web qui. Il, guidato ...

Pubblicità

GigiPadovani : C'è la classifica dei @TheWorlds50Best ristoranti: in Italia, all'8° posto, il migliore è «Lido 84» a Gardone Rivie… - Cucina_Italiana : The World's 50 Best Restaurants 2022: trionfa Geranium di Copenaghen, ma sono ben 6 gli italiani in lista.… - WineNewsIt : Il #Geranium di #Copenaghen in vetta alla #Worlds50Best: la #Danimarca si conferma al centro della #gastronomia mon… - lifestyleblogit : IL GERANIUM DI COPENAGHEN È STATO NOMINATO IL MIGLIOR RISTORANTE AL MONDO DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022 - - jacques_jj6592 : RT @CorriereTorino: Due vini piemontesi al Noma e al Geranium di Copenaghen (i migliori ristoranti al mondo) -