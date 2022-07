Il Draghi bis si può fare. Il premier: "Ascoltiamo l'Aula". Salvini tratta (Di martedì 19 luglio 2022) Dicono tutti che è finita ma lavorano tutti per continuare. La possibilità che Mario Draghi possa restare alla guida del governo è praticabile. Praticabile non equivale a certa. An... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Dicono tutti che è finita ma lavorano tutti per continuare. La possibilità che Mariopossa restare alla guida del governo è praticabile. Praticabile non equivale a certa. An... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

matteorenzi : Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioran… - alessioviola : ++Crisi, si va verso Draghi Bis con Cinque Stelle riuniti fino a fine legislatura++ - fattoquotidiano : Gli italiani hanno così tanta fiducia in Mario Draghi, tanto da volerlo ancora a Palazzo Chigi? Mica tanto [Leggi e… - paoroncalli76 : RT @itsmeback_: Ma i sindaci, che dovrebbero rappresentare le loro città, con quale diritto si prendono il lusso di invocare il Draghi bis… - Donatel58978575 : RT @islandofknives: @Ci1812 Io ho firmato la petizione per il #draghi vai a farti fottere bis: siamo già a 7 milioni. -