Il coordinamento Pd “processa” Conte | solo Bettini lo difende e Bonaccini replica | ma basta coi 5Stelle

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 luglio 2022) La continuità del governo Draghi fino a fine legislatura, l’impegno a tentare di mantenere lo stesso perimetro della maggioranza, la sottolineatura dell’importanza dell’iniziativa dei sindaci. Questi in sintesi i temi dell’introduzione di Enrico Letta alla riunione delPd, secondo quanto riferiscono diversi partecipanti. Una riunione con oltre una trentina di partecipanti tra membri della segreteria, delegazione di governo, vertici dei gruppi e amministratori. Non una parola da parte di Letta sull’incontro stamattina con Mario Draghi. “La fase è delicata e la riunione larga…”, commenta un partecipante. Certo questo alone di segretezza non rende trasparente l’azione dei partiti in questa crisi di governo che è stata “parlamentarizzata” per volontà del Quirinale ma che in realtà viene manovrata dalle segreterie dei partiti per arrivare alle Camere con i ...