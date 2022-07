Il Commissario Ricciardi su Rai Premium | al via le repliche della fiction con Lino Guanciale | trama prima puntata 19 luglio

(Di martedì 19 luglio 2022) Al via lede Ilsu Rai. A partire da stasera, 19, il canale riproporrà le puntatestagionecontratta dalle opere di Maurizio De Giovanni, in totale 15 libri che includono sia romanzi che racconti brevi. Luigi Alfredoè un giovane e integerrimoRegia Questura nel capoluogo campano. Introverso e solitario,ha un intuito e un innato dono per le indagini. Catturare gli assassini è una vera ossessione alimentata da quello che lui chiama “il Fatto”, una particolare dote ereditata dalla madre che tiene segreta a ...

Pubblicità

can_valentina : RT @RaiPremium: Alle 21.20 'Il Commissario Ricciardi' 1^ puntata della serie ambientata a Napoli negli anni '30 con Lino Guanciale nella pa… - Giadahsospesap1 : RT @xbrsmile: boh mentre cammino lino guanciale e il commissario ricciardi - xbrsmile : boh mentre cammino lino guanciale e il commissario ricciardi - _Verdesperanza_ : RT @RaiPremium: Alle 21.20 'Il Commissario Ricciardi' 1^ puntata della serie ambientata a Napoli negli anni '30 con Lino Guanciale nella pa… - Alessia622018 : RT @RaiPremium: Alle 21.20 'Il Commissario Ricciardi' 1^ puntata della serie ambientata a Napoli negli anni '30 con Lino Guanciale nella pa… -

L'autore, che ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il, attivo nella Napoli degli anni Trenta, e con i "Bastardi di Pizzofalcone", era stato colpito da ...L'autore, che ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il, attivo nella Napoli degli anni Trenta, e con i 'Bastardi di Pizzofalcone', era stato colpito da ...Il Commissario Ricciardi replica 2022, quando va in onda la prima stagione su Rai Premium. Il Commissario Ricciardi 2022 su Rai Premium ...(Adnkronos) – Lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, 64 anni, è tornato a casa per la convalescenza. Dopo la paura e la preoccupazione, le sue condizioni di salute sono migliorate ed è stato di ...