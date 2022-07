Il centrodestra tratta sull' agenda di governo ed è fermo sul no al M5s nell' esecutivo

(Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Anticipare la legge di bilancio e poi arrivare allo scioglimento delle Camere. Ildicon il presidente del Consiglio Mario Draghi, e ritiene necessario comunque una discontinuità, perché - il ragionamento - è "insostenibile" far finta che niente sia successo. Ma non chiude ancora la porta al voto anticipato. Alla base della linea portata avanti c'è un punto: il 'no' al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. È vero che una ventina di deputati pentastellati alla Camera e due o tre senatori a palazzo Madama potrebbero smarcarsi dalla posizione fin qui portata avanti dall'ex presidente del Consiglio (e bisogna vedere se verrà confermata, perché al Senato c'è l'ala dura che spinge per l'opposizione ma il Pd ha lavorato per arrivare ad una ricucitura tra Conte e Draghi), ma in ogni ...

'Il problema - riassume un big del- è che Draghinoi come i Cinque stelle ma a strappare sono stati loro, non noi'. Pd, Iv e Ipf sono sulla linea del premier senza se e senza ma. ...Ilsull'agenda di governo ed è fermo sul no al M5s nell'esecutivo Anticipare la legge di bilancio e poi arrivare allo scioglimento delle Camere . Ildi governo...Il premier attende le mosse dei partiti ed è fermo sul no ai veti. Il centrodestra per un'ora a colloquio con il presidente del Consiglio che in precedenza aveva incontrato il leader del Pd. Circa 25 ...A poche ore dall'intervento di Mario Draghi in Senato, previsto questa mattina alle 9.30, il pronostico sulla crisi è di quelli da mettere in crisi i ...