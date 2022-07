Il capo del Tottenham Paratici si reca in Italia per riaccendere la “vecchia ossessione”, ma avrà bisogno di una “ricca offerta” (Di martedì 19 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riportato, l’amministratore delegato del Tottenham Fabio Paratici si è recato in Italia per cercare un accordo per l’esterno della Roma Nicolò Zaniolo. Zaniolo non era al massimo della forma la scorsa stagione con la Roma, contribuendo solo con due gol e due assist in 28 presenze in Serie A con i giallorossi. Il nazionale Italiano ha segnato 22 gol in 111 presenze con il club Italiano dopo aver lasciato la squadra giovanile dell’Inter per la capitale Italiana nel 2018 con un affare del valore di 4,5 milioni di euro. Dieci titolari di Premier League che sono già stati sostituiti da nuovi acquisti ma non ancora ceduti Il Tottenham è già stato impegnato in questa finestra di mercato, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riportato, l’amministratore delegato delFabiosi èto inper cercare un accordo per l’esterno della Roma Nicolò Zaniolo. Zaniolo non era al massimo della forma la scorsa stagione con la Roma, contribuendo solo con due gol e due assist in 28 presenze in Serie A con i giallorossi. Il nazionaleno ha segnato 22 gol in 111 presenze con il clubno dopo aver lasciato la squadra giovanile dell’Inter per la capitalena nel 2018 con un affare del valore di 4,5 milioni di euro. Dieci titolari di Premier League che sono già stati sostituiti da nuovi acquisti ma non ancora ceduti Ilè già stato impegnato in questa finestra di mercato, ...

