Il capitale umano al servizio della trasformazionale digitale

(Di martedì 19 luglio 2022) INTERVISTA A Maurizio Decollanz Maurizio Decollanz dal 2017 è direttoreComunicazione di IBM in Italia. Giornalista professionista dal 1999, Maurizio Decollanz ha cominciato la sua carriera professionale nella carta stampata per poi passare alla televisione. Rappresenta IBM nel Gruppo Digital Services di Assolombarda, l’associazione degli industriali milanesi e siede nel ConsiglioFondazione IBM Italia La guerra dopo la pandemia. In che modo stanno cambiando le priorità delle grandi aziende come IBM? «Ormai da anni IBM ripete alle aziende sue clienti che va abbracciato il cambiamento facendo leva sull’innovazione tecnologica e la trasformazione, per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Con un’attenzione crescente al: senza le ...