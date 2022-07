Il caldo estremo scioglie le piste degli aeroporti. Cosa sta succedendo (Di martedì 19 luglio 2022) Sempre più difficile volare in questa estate 2022. Agli scioperi delle compagnie europee che stanno causando ritardi nei voli di ore e molti disagi e code ai passeggeri, ora il caldo anomalo di queste ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Sempre più difficile volare in questa estate 2022. Agli scioperi delle compagnie europee che stanno causando ritardi nei voli di ore e molti disagi e code ai passeggeri, ora ilanomalo di queste ...

Pubblicità

Corriere : Ansia, stress, reazioni violente: ecco come il caldo estremo incide sulla salute mentale - fanpage : È di 84 morti in 3 giorni il bilancio tutto provvisorio dell'ondata di calore che si sta registrando in Spagna. Eva… - GianniJ08 : Tra Martedì 26 e mercoledì 27 una perturbazione atlantica riuscirà finalmente ad attraversare il Nord Italia, accom… - Geppo00 : RT @FerdinandoC: Se tratti il freddo intenso come un grande problema sociale e collettivo e il caldo estremo invece come un problema indivi… - JunipersV : @Comunardo Tiziano Ferri gliele ha cantate anzi riscritte e ricordate per benino! La storia è un poco passata di mo… -