Il Borussia Dortmund ha confermato che Sebastien Haller ha il cancro (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 23:42:45 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 18 luglio 2022 22:42Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 23:03 I giganti tedeschi del Borussia Dortmund, lunedì sera, hanno svelato alcune notizie del tutto orribili sul fronte del personale. Questo arriva sotto forma di conferma che un membro di alto profilo della prima squadra del club – nella forma dell’attaccante Sebastien Haller – sta affrontando un cancro ai testicoli. La notizia è venuta alla luce poco tempo fa. Dopo essersi sentito male durante l’allenamento pre-stagionale in vista della nuova stagione, Haller è stato rimandato a casa. E un successivo giro di controlli medici ha svelato la temuta notizia a cui si è accennato sopra, che un tumore è stato scoperto in uno dei testicoli ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 23:42:45 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 18 luglio 2022 22:42Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 23:03 I giganti tedeschi del, lunedì sera, hanno svelato alcune notizie del tutto orribili sul fronte del personale. Questo arriva sotto forma di conferma che un membro di alto profilo della prima squadra del club – nella forma dell’attaccante– sta affrontando unai testicoli. La notizia è venuta alla luce poco tempo fa. Dopo essersi sentito male durante l’allenamento pre-stagionale in vista della nuova stagione,è stato rimandato a casa. E un successivo giro di controlli medici ha svelato la temuta notizia a cui si è accennato sopra, che un tumore è stato scoperto in uno dei testicoli ...

Pubblicità

tancredipalmeri : Bruttissima notizia per Sebastian Haller, il bomber ex Ajax arrivato al Borussia Dortmund per sostituire Haaland.… - cmdotcom : Choc Borussia Dortmund: #Haller ha un tumore ai testicoli #BVB - GoalItalia : Notizia shock per Sebastian Haller: 'Ha un tumore ai testicoli' ?? - lacittanews : Una notizia terribile dalla Germania: Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, deve fermarsi per un tumo… - zazoomblog : Fulmine a ciel sereno per Haller: tumore ai testicoli per il bomber del Borussia Dortmund - #Fulmine #sereno… -