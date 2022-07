(Di martedì 19 luglio 2022) Ilhatodaglipei femminili 2022 e ha raggiunto per la prima volta la fase azione diretta di un torneo importante grazie alla vittoria per 1-0 sugli Azzurri lunedì. Tine De Caigny ha segnato il gol decisivo quattro minuti dopo l’intervallo, raccogliendo palla al limite dell’area e spostandosi intelligentemente sul sinistro prima di perforare nell’angolo inferiore. Il, che venerdì affronterà la Svezia nei sedicesimi di finale, occupa il secondo posto nel Gruppo D dietro la Francia, che ha pareggiato 1-1 con l’Islanda. Tutte le notizie di Champions League Le azzurre chiudono il girone in ultima posizione con un punto solitario dopo un torneo deludente per la squadra di Milena Bertolini. Il gol di De Caigny ha dato vita a quella ...

Pubblicità

Periodico Daily

... Mara Santangelo e Tathiana Garbin in quel di Charleroi, quando superarono in finale ildi ...magia non gli riesce al turno successivo contro l'allora Next Gen Alexander Zverev che locon ...... Francia, Stati Uniti, Paesi Bassi) e disinvestito in altri (Spagna, Italia, Danimarca,). ... Oggi Delivery Herodall'Italia la promettente Gorillas, dove i lavoratori avevano qualche ... Il Belgio elimina l'Italia da Women's Euro Dopo il vantaggio, il Belgio arretra e amministra il gioco, l’Italia resta in pressione alta. Al 18’, tentativo di Giugliano con una soluzione da fuori, ma la palla sorvola l’incrocio alla sinistra di ...L'Italia è stata sconfitta 1-0 dal Belgio nella terza partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile, giocata a Manchester, e viene eliminata dal torneo.