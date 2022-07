Il 20 luglio torna “Basilicata Terra di Cinema” a L’Isola del Cinema, sull’isola Tiberina di Roma (Di martedì 19 luglio 2022) torna a L’Isola DEL Cinema, sulL’Isola Tiberina il format Basilicata Terra DI Cinema Il 20 luglio a Roma Organizzazione a cura di Margherita Romaniello Una conversazione, il 20 luglio ore 16 presso il Cinelab sul fascino di Matera e la sua fortuna nel Cinema, uno stand per raccontare la Basilicata, sempre più Terra di film, ed un evento, il 3 agosto, in Arena, con l’attore Paolo Rossi che regalerà al pubblico un singolare STAND UP ORAZIO, dedicato al poeta latino nato nel 65 a.C. a Venusia (oggi Venosa, in Basilicata) e ancora oggi il più conosciuto e tradotto al ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022)DEL, sulil formatDIIl 20Organizzazione a cura di Margheritaniello Una conversazione, il 20ore 16 presso il Cinelab sul fascino di Matera e la sua fortuna nel, uno stand per raccontare la, sempre piùdi film, ed un evento, il 3 agosto, in Arena, con l’attore Paolo Rossi che regalerà al pubblico un singolare STAND UP ORAZIO, dedicato al poeta latino nato nel 65 a.C. a Venusia (oggi Venosa, in) e ancora oggi il più conosciuto e tradotto al ...

