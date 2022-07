Ibrahimovic | obiettivo 100 gol | lo svedese ha rinnovato con il Milan | VIDEO

Pubblicità

sportli26181512 : Il Giornale - Milan, l'obiettivo di Ibra è esserci il 18 gennaio 2023 nella Supercoppa italiana contro l'Inter: Zla… - sportli26181512 : Milan, Ziyech resta un obiettivo: ecco quando può sbloccarsi la trattativa col Chelsea: Il rinnovo per un'altra sta… - lacittanews : SONDAGGIO MN - FUTURO IBRAHIMOVIC: RINNOVO SÌ O RINNOVO NO? Un nuovo problema fisico lo sta costringendo ai box, ma… - sportli26181512 : Mido alla Roma, il flop di mercato dell'estate 2004: Si presentò dicendo di essere meglio di Ibrahimovic, che all'A… - _Sim95_ : @IlgoldiDhorasoo Mentalità soprattutto, quando raggiungi un obiettivo importante ritorni già mentalmente più forte… -

Milan News

Commenta per primo Il rinnovo per un'altra stagione di Zlatane i nuovi contatti col Bruges per Charles de Ketelaere hanno inaugurato una settimana che per il mercato del Milan può rivelarsi particolarmente importante. Ad un mese circa dall'inizio ...... "Zlatan infinito, nient'altro da aggiungere". E invece da aggiungere c'è qualcosa di interessante. Perché Ibra si iscrive al prossimo torneo da 41enne con il dichiaratodi ... Il Giornale - Milan, l'obiettivo di Ibra è esserci il 18 gennaio 2023 nella Supercoppa italiana... Che Zlatan Ibrahimovic volesse continuare a giocare lo si era capito il giorno stesso in cui a fine maggio si era sottoposto ad un importante intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento..Iscrizione avvenuta con successo. Ziyech ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro ma da parte del Chelsea è giunta una significativa apertura in merito alla possibile formula del trasfe ...