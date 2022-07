I trasporti e l’Italia del futuro secondo Fiorentini (Almaviva) (Di martedì 19 luglio 2022) Se in gran parte dei casi avviene il contrario, ci sono piattaforme tecnologiche nate in Italia che viaggiano per il mondo e conquistano nuovi mercati. È il caso di Moova, sviluppata da Almaviva, gruppo italiano dell’innovazione digitale guidato dall’ad Marco Tripi, che conta su una rete di 25 società (tra cui la quotata Almawave) e 70 sedi in Italia e nel mondo, e dà lavoro a 45mila persone: 10 mila nel nostro Paese, 35 mila all’estero. Uno degli elementi più interessanti è che oltre il 70% dei 974 milioni di fatturato proviene dal settore IT e nuove tecnologie. Per capire come funziona una realtà italiana in grado di competere a livello globale, ho parlato con Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale della divisione Transportation & Logistics. Laurea in informatica, un passato tra industria e consulenza e un presente fatto di digitalizzazione dei ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Se in gran parte dei casi avviene il contrario, ci sono piattaforme tecnologiche nate in Italia che viaggiano per il mondo e conquistano nuovi mercati. È il caso di Moova, sviluppata da, gruppo italiano dell’innovazione digitale guidato dall’ad Marco Tripi, che conta su una rete di 25 società (tra cui la quotata Almawave) e 70 sedi in Italia e nel mondo, e dà lavoro a 45mila persone: 10 mila nel nostro Paese, 35 mila all’estero. Uno degli elementi più interessanti è che oltre il 70% dei 974 milioni di fatturato proviene dal settore IT e nuove tecnologie. Per capire come funziona una realtà italiana in grado di competere a livello globale, ho parlato con Smeraldo, Direttore Generale della divisione Transportation & Logistics. Laurea in informatica, un passato tra industria e consulenza e un presente fatto di digitalizzazione dei ...

