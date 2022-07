I Ministri, le foto del concerto al Rock In Roma (Di martedì 19 luglio 2022) Ieri sera I Ministri si sono esibiti come opening act dei Litfiba all‘Ippodromo Capannelle per il Rock In Roma, dove hanno scaldato i tantissimi presenti delle band toscana con un potentissimo live. I Ministri, ieri sera sul palco del Rock In Roma con “Giuramenti Tour” I Ministri live Rock In Roma 18.07.2022 – Ph © Marika TorciviaIl trio attualmente impegnato in un tour che li vede protagonisti nei principali festival della Penisola, ha rilasciato lo scorso 6 maggio “Giuramenti”, il nuovo album anticipato dal singolo “Scatolette” pubblicato nel mese di marzo. Si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all’avanguardia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Ieri sera Isi sono esibiti come opening act dei Litfiba all‘Ippodromo Capannelle per ilIn, dove hanno scaldato i tantissimi presenti delle band toscana con un potentissimo live. I, ieri sera sul palco delIncon “Giuramenti Tour” IliveIn18.07.2022 – Ph © Marika TorciviaIl trio attualmente impegnato in un tour che li vede protagonisti nei principali festival della Penisola, ha rilasciato lo scorso 6 maggio “Giuramenti”, il nuovo album anticipato dal singolo “Scatolette” pubblicato nel mese di marzo. Si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all’avanguardia ...

