Hugo Houle vince al Tour de France, la dedica al fratello ucciso nel 2012: “Era il sogno che avevo per lui” (Di martedì 19 luglio 2022) Il dito puntato verso il cielo, dopo una fuga lunga un’intera giornata di corsa. Hugo Houle ha vinto la 16esima tappa del Tour de France, da Carcassone a Foix (178,5 km). Per il corridore canadese è l’occasione che aspettava da un’intera carriera: l’opportunità di dedicare il successo nella corsa più importante al mondo al fratello Pierrick, investito e ucciso da un autista ubriaco ormai 10 anni fa. Per questo il ciclista della Israel-Premier Tech già a 500 metri dall’arrivo non ha trattenuto le lacrime e una volta superato il traguardo è scoppiato in un pianto liberatorio. Quel dito rivolto verso il cielo ha indicato Pierrick. “Non ho mai vinto una gara. Credo che fosse il posto giusto per vincere la mia prima gara! – ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il dito puntato verso il cielo, dopo una fuga lunga un’intera giornata di corsa.ha vinto la 16esima tappa delde, da Carcassone a Foix (178,5 km). Per il corridore canadese è l’occasione che aspettava da un’intera carriera: l’opportunità dire il successo nella corsa più importante al mondo alPierrick, investito eda un autista ubriaco ormai 10 anni fa. Per questo il ciclista della Israel-Premier Tech già a 500 metri dall’arrivo non ha trattenuto le lacrime e una volta superato il traguardo è scoppiato in un pianto liberatorio. Quel dito rivolto verso il cielo ha indicato Pierrick. “Non ho mai vinto una gara. Credo che fosse il posto giusto perre la mia prima gara! – ha raccontato ...

Pubblicità

giostuzzi : RT @ilfoglio_it: AL #TDF2022 ha vinto Hugo Houle. Ha vinto d’intelligenza e gambe, sorprendendo tutti. E non solo gli avversari. Una vittor… - fattoquotidiano : Hugo Houle vince al Tour de France, la dedica al fratello ucciso nel 2012: “Era il sogno che avevo per lui” - Lauradaisym : RT @ledep: Spero che anche voi stiate facendo fortissimo il tifo per Hugo Houle, che in 11 anni di professionismo non ha mai vinto una gara… - Massimo74382565 : RT @ledep: Spero che anche voi stiate facendo fortissimo il tifo per Hugo Houle, che in 11 anni di professionismo non ha mai vinto una gara… - DanieleSportapp : Hugo #Houle ha vinto la 16^ tappa e ha permesso al Canada di centrare il 2° successo parziale di sempre al #TDFF, 3… -