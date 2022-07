“Ho avuto momenti pesanti”: racconto choc di Soleil Sorge, una confessione drammatica (Di martedì 19 luglio 2022) L’influencer Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione senza precedenti: anche lei soffre di questa patologia. Soleil Sorge (fonte youtube)L’influencer Soleil Sorge sta vivendo un momento aureo nella sua carriera lavorativa. Dopo una lunga militanza nei principali reality della TV, l’italo-americana si prepara ad una nuova esperienza a contatto col pubblico. L’ex gieffina, infatti, è stata scelta per la conduzione dello spin-off “GF Vip Party“: l’appuntamento con gli approfondimenti del reality di Alfonso Signorini le regalerà l’opportunità di mettersi alla prova in una nuova veste. Nonostante la notorietà e l’immenso eco mediatico, però, Soleil ha confessato ai fan di soffrire di una condizione assai diffusa: scopriamo ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 luglio 2022) L’influencersi lascia andare ad unasenza precedenti: anche lei soffre di questa patologia.(fonte youtube)L’influencersta vivendo un momento aureo nella sua carriera lavorativa. Dopo una lunga militanza nei principali reality della TV, l’italo-americana si prepara ad una nuova esperienza a contatto col pubblico. L’ex gieffina, infatti, è stata scelta per la conduzione dello spin-off “GF Vip Party“: l’appuntamento con gli approfondimenti del reality di Alfonso Signorini le regalerà l’opportunità di mettersi alla prova in una nuova veste. Nonostante la notorietà e l’immenso eco mediatico, però,ha confessato ai fan di soffrire di una condizione assai diffusa: scopriamo ...

Pubblicità

ErCardinale : Mai avuto, 0 sintomi sempre. E ce l’hanno avuto mio padre, mia madre e mio fratello in 3 momenti diversi. Le cose… - IProCaster : RT @ATK_R6: Siamo campioni d'italia, nessuno ci credeva all'inizio, da quel 8-6 con gli igp a vincere il pg nationals e qualificarci alla c… - idontcare_06_ : @lucimicia2 Manila ha avuto dei momenti un po' più up, tipo la sua faida con i vari anziani, per il resto noiosa. M… - AuroraLittleSun : @Kagakazov Yohsèf senza ombra di dubbio. Perché non ha mai perso la fede neanche nei momenti più difficili e perché… - Sinoforseboh2 : @perplerrimo Ma tornassi indietro lo sposerei di nuovo non rinnego i bei momenti che abbiamo avuto e soprattutto rifarei k miei figli ?? -