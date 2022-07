Heather Parisi | Senza veli dopo la labirintite | «Sono di nuovo in armonia con il mio corpo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 19 luglio 2022) «Finalmente posso guardare in altoquella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi diincon il mio». E’ il grido di liberazione diche, sul suo profilo Instagram, si mostra incon le mani sui seni. Uno scatto in bianco e nero che la showgirl condivide con i follower per raccontare l’ultimo periodo da incubo che ha vissuto: «Ho avuto laper tre lunghissime settimane». «Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato» scrive nel post. E spiega: «‘Ciao Weekend’ nel 1992,rimasta due mesi a lettoriuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipì, perché la stanza tutto intorno ...