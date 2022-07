Harry Maguire ha fischiato incessantemente mentre il Man United vinceva di nuovo nella pre-stagione (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 14:55:14 Giorni caldissimi in redazione! Di Andrea Thompson Pubblicato: 19 luglio 2022 13:55Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 14:03 Il Manchester United di Erik ten Hag continua a girare in pre-stagione dopo che i Red Devils hanno eliminato il Crystal Palace, squadra della Premier League, al Melbourne Cricket Ground durante il loro tour in Australia con una comoda vittoria per 3-1. I gol di Anthony Martial, Marcus Rashford e Jadon Sancho hanno messo lo United bene e veramente chiaro su Eagles di Patrick Vieira prima che il terzino destro Joel Ward abbia contribuito a mantenere il punteggio rispettabile, con Martial che ancora una volta ha ottenuto i plausi per la sua forma nelle ultime tre partite. Ma un giocatore dello United che è caduto in fondo alla coda nella mente di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 14:55:14 Giorni caldissimi in redazione! Di Andrea Thompson Pubblicato: 19 luglio 2022 13:55Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 14:03 Il Manchesterdi Erik ten Hag continua a girare in pre-dopo che i Red Devils hanno eliminato il Crystal Palace, squadra della Premier League, al Melbourne Cricket Ground durante il loro tour in Australia con una comoda vittoria per 3-1. I gol di Anthony Martial, Marcus Rashford e Jadon Sancho hanno messo lobene e veramente chiaro su Eagles di Patrick Vieira prima che il terzino destro Joel Ward abbia contribuito a mantenere il punteggio rispettabile, con Martial che ancora una volta ha ottenuto i plausi per la sua forma nelle ultime tre partite. Ma un giocatore delloche è caduto in fondo alla codamente di ...

Pubblicità

Rocaverse : RT @d_chenny: Joey Barton John Terry Harry Maguire Bruno Fernandes Gabriel Martinelli - elkunaguero10 : Comunque ragazzi non disperatevi per i presunti 45 mln di Bremer, ricordatevi che nel mondo c'è gente che ne ha spesi 91 per Harry Maguire - d_chenny : Joey Barton John Terry Harry Maguire Bruno Fernandes Gabriel Martinelli - IssamMarcus19 : Paul Pogba Marco materazzi Harry maguire Big shaw Di maria - saminhoo_ : @juventusfc Per 60M€, Harry Maguire è tuo (in regalo mettiamo Phil Jones + Telles) -