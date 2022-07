“Hanno agito secondo le regole”, la Questura di Milano spiega il “caso” Bakayoko (Di martedì 19 luglio 2022) Si è trattato di uno scambio di persona nell’ambito di controlli di routine, in strada, dopo una notte di risse nella zona di corso Como. Dopo ore di polemiche e dopo la condivisione – sui social – di quel video, la Questura di Milano prova a far chiarezza su quanto avvenuto all’alba di domenica 3 luglio. In quella mattinata, infatti, il calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko era stato fermato da alcune volanti della Polizia di Stato. Poi una perquisizione, mentre una poliziotta puntava la sua pistola contro le altre persone presenti su quel suv. Alla fine la scoperta: non si trattava della persone segnalata, ma era un calciatore. Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero – Il Primo Rossonero (@DrGianlucaFumo) July 17, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Si è trattato di uno scambio di persona nell’ambito di controlli di routine, in strada, dopo una notte di risse nella zona di corso Como. Dopo ore di polemiche e dopo la condivisione – sui social – di quel video, ladiprova a far chiarezza su quanto avvenuto all’alba di domenica 3 luglio. In quella mattinata, infatti, il calciatore del Milan Tiémouéera stato fermato da alcune volanti della Polizia di Stato. Poi una perquisizione, mentre una poliziotta puntava la sua pistola contro le altre persone presenti su quel suv. Alla fine la scoperta: non si trattava della persone segnalata, ma era un calciatore. Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermatoe bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero – Il Primo Rossonero (@DrGianlucaFumo) July 17, ...

