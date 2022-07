Haller e il tumore, il d.s. del Dortmund: «Notizia choc, ci assicureremo riceva i migliori trattamenti» (Di martedì 19 luglio 2022) Il d.s. del Borussia Dortmund Kehl ha commentato la Notizia del tumore ai testicoli di Haller Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ai canali ufficiali del BVB ha commentato la Notizia del tumore ai testicoli diagnosticato al neo attaccante giallonero Haller. LE PAROLE – «Questa Notizia è stata uno shock per Haller e per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e che possiamo riabbracciarlo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Il d.s. del BorussiaKehl ha commentato ladelai testicoli diSebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia, ai canali ufficiali del BVB ha commentato ladelai testicoli diagnosticato al neo attaccante giallonero. LE PAROLE – «Questaè stata uno shock pere per tutti noi. L’intera famiglia del Borussiaaugura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e che possiamo riabbracciarlo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci cheil miglior trattamento possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

cmdotcom : Choc Borussia Dortmund: #Haller ha un tumore ai testicoli #BVB - tancredipalmeri : Bruttissima notizia per Sebastian Haller, il bomber ex Ajax arrivato al Borussia Dortmund per sostituire Haaland.… - GoalItalia : Notizia shock per Sebastian Haller: 'Ha un tumore ai testicoli' ?? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Haller costretto a lasciare il ritiro, scoperto un tumore ai testicoli - ossobuco20111 : Calcio: tumore ai testicoli, Haller lascia ritiro Dortmund -