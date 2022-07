Gulbis offende il suo avversario al Challenger di Trieste | “Impara a giocare a tennis”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) La carriera di Ernestè sempre stata caratterizzata da alti e bassi. Ilta lettone d’altronde ha vinto sei tornei Atp, sconfitto campioni del calibro di Roger Federer e Novak Djokovic, ma non ha mai avuto una costanza di rendimento. Complice alcuni infortuni, la sua classifica è la fotografia impietosa del declino di un ex top ten, che adesso si ritrova al 197esimo posto del ranking Atp ed è costretto ai tornei minori per recuperare qualche posizione.però perde la testa anche in queste occasioni: aldisi è infatti reso protagonista di un commento insolente nei confronti del suo. Durante la partita con Matteo Martineau valida per accedere al primo turno del torneo, durante la stretta di mano al francese ha ...