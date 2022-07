Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Zelensky, nuove purghe nel servizio di sicurezza. Attacco a Odessa, almeno 4 feriti (Di martedì 19 luglio 2022) Guerra in Ucraina , le ultime notizie di oggi. Mentre il conflitto continua a essere violento, con bombardamenti che hanno colpito nelle ultime ore di nuovo Odessa , il tema a livello economico ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022)in, ledi oggi. Mentre il conflitto continua a essere violento, con bombardamenti che hanno colpito nelleore di nuovo, il tema a livello economico ...

Pubblicità

Pontifex_it : Sono vicino anche alla martoriata popolazione ucraina. Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione… - alex_orlowski : Parliamo di #CyberWar qui il servizio completo mai andato in onda (sembrerebbe per motivi di scaletta dovuti agli a… - UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy:'Questa è una guerra in Ucraina che la ???? ha iniziato, che la ???? continua e che la ???? non v… - Destradipopolo : IL SONDAGGIO RISERVATO DEL CREMLINO: TRA I PIÙ GIOVANI CROLLA IL CONSENSO PER LA GUERRA IN UCRAINA-… - berardino : RT @ilario82: Sui media russi, la storia di una vedova di guerra in Siberia. In tanti notano sul frigorifero la garanzia ucraina. Che si tr… -