Guenda Goria | parole emozionanti dall’ospedale | “Questi giorni mi hanno ridato…”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 19 luglio 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoaggiornae ringrazia per l’affetto ricevuto: la storia diDopo l’operazione delle scorse oreè tornata a mettere mano ai social. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoha voluto spendere qualche parola per tutti i suoi fan e coloro che le sono stati vicini incosì complicati. Queste leche l’ex concorrente del GF Vip ha rivolto ai suoi follower: “miridato l’affetto di tantissime persone che non sentivo da anni e mi ha fatto tornare la voglia di frequentarle – ha esordito sui social la bella– . In fondo questa pandemia ci ha ...