Guenda Goria dopo l'intervento parla per la prima volta: ecco come sta oggi e cosa è successo alla figlia di Maria Teresa Ruta (Di martedì 19 luglio 2022) Continuano le montagne russe per Guenda Goria; la figlia di Maria Teresa Ruta è stata operata due volte d'urgenza negli ultimi giorni a causa di una gravidanza extrauterina. Già da tempo la ex gieffina combatte con l'endometriosi e oggi sta affrontando nuovi problemi di salute. Ma come sta oggi? Leggi anche: Guenda Goria gravidanza extrauterina:...

