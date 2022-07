Grande Fratello Vip: la nuova edizione potrebbe durare 8 mesi e finire a maggio, gli sviluppi sul cast (Di martedì 19 luglio 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe battere ogni record e durare fino a maggio per un totale di otto mesi di programmazione ininterrotta. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia. “Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio”. Come scritto dal giornalista non c’è tutt’ora nessuna certezza, ma si tratta solo di una ipotesi. Dipenderà dalle dinamiche, dal cast e soprattutto dagli ascolti. Per questo motivo, però, molti nomi sulla carta ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022) La settimadelVipbattere ogni record efino aper un totale di ottodi programmazione ininterrotta. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia. “Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare deie già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a”. Come scritto dal giornalista non c’è tutt’ora nessuna certezza, ma si tratta solo di una ipotesi. Dipenderà dalle dinamiche, dale soprattutto dagli ascolti. Per questo motivo, però, molti nomi sulla carta ...

