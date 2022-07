Governo | Tabacci | ' se sarà voto | c sinistra si presenti con Draghi candidato premier'

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Se si andasse a votare, il centrodovrebbe presentarsi con una larga coalizione dichiarando fin da subito che, se vincesse, l'unicopossibile sarebbe Mario". Lo dice Brunoalla 'Stampa'. "Ci vorrebbe uno schieramento ampio di centro, che si ispiri ai progressisti, agli ambientalisti, alle forze più responsabili del Paese - ben rappresentate dall'appello dei sindaci - e che guardi all'asse atlantico come punto di equilibrio dell'assetto mondiale. Con in cima al programma l'attuazione del Pnrr, una grande sfida che ci tiene impegnati per quattro dei cinque anni della prossima legislatura. E questo schieramento dovrebbe sottoporre agli elettori l'impegno che se vincerà proporrà a Mattarella comeMario ...

Pubblicità

LauraGi63815697 : RT @GiombiniPaolo: @La7tv Draghi se fa il governo con Calenda, Renzi,Di Maio; Tabacci, sarà ricordato di più - GiombiniPaolo : @La7tv Draghi se fa il governo con Calenda, Renzi,Di Maio; Tabacci, sarà ricordato di più - Brennosenone : @tempoweb Ma perché quando c’è una crisi di governo andate sempre a pescare Tabacci e Monti? Volete capirlo che gli… - MauroCapozza : RT @erretti42: trenino Bruno Tabacci stanno lavorando per favorire una nuova scissione dei 5s così da offrire al loro grande conducador sot… - okwlor : RT @erretti42: trenino Bruno Tabacci stanno lavorando per favorire una nuova scissione dei 5s così da offrire al loro grande conducador sot… -

TGCOM

'Oggi addossare a Conte le responsabilità di questa pseudocaduta del, che poi non so se ci sarà, è una falsità meschina che portano avanti giornali e politici, ... De Luca,, Mastella, ...... ma il Presidente del Consiglio di undi unità nazionale, perché quasi tutti gli ... De Luca,, Mastella, per costruire questa Democrazia cristiana 2.0". Crisi, Tabacci: "Con queste premesse nessuna speranza per il governo, il Paese rischia" Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Se si andasse a votare, il centrosinistra dovrebbe presentarsi con una larga coalizione dichiarando fin da subito che, se vincesse, l'unico premier possibile sarebbe Mario ...Alessandro Di Battista attacca l'ex amico ed ex collega Luigi Di Maio. Prima lo paragona a Carlo Verdone in 'Un sacco bello', poi dice che "nessuno nella storia politica italiana ha mentito come lui, ...