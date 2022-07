Governo, solo un italiano su tre vuole il voto anticipato (Di martedì 19 luglio 2022) Il 66% degli elettori ritiene possibile arrivare alla fine della legislatura senza i 5S. Prosegue il testa a testa FdI-Pd, il partito di Di Maio esordisce con un timido 1,6% Leggi su lastampa (Di martedì 19 luglio 2022) Il 66% degli elettori ritiene possibile arrivare alla fine della legislatura senza i 5S. Prosegue il testa a testa FdI-Pd, il partito di Di Maio esordisce con un timido 1,6%

Pubblicità

lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - ZanAlessandro : Condivido le parole del Segretario @EnricoLetta: rilancio e protezione devono essere le parole d’ordine da qui fino… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - ClaudioMarsilio : “Forza Italia-Lega-Udc: ‘Draghi non può gestire crisi governo solo con Pd e M5S'. Alla fine l’hanno capito che sono… - Alina198068 : RT @GianlucaCastro8: Il governo Draghi è nocivo. L'economia ristagna, debito pubblico fuori controllo, inflazione vicina al dieci per cent… -