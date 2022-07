Governo | Salvini riunisce ministri e sottosegretari della Lega alla Camera' **

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH I La cristi di Governo, Berlusconi e Salvini: 'Rotto il patto di fiducia, pronti al voto' #ANSA - GiovaQuez : @lageloni @elio_vito Arrivare in pochi mesi ad una possibile seconda scissione, cacciare prima chi non vota la fidu… - Agenzia_Ansa : Crisi di governo I La Lega: 'Ha ragione Draghi: il patto di fiducia è finito'. Ripresa l'assemblea M5s con Conte. S… - Miti_Vigliero : La tentazione di Salvini, i dubbi di Berlusconi e il futuro incerto del governo - pramartello : RT @GiovanniPaglia: Andare al voto insieme al M5S, alla sinistra e agli ecologisti, o rimanere al Governo con Berlusconi e Salvini. Forza P… -

... alla quale non è possibile offrire oltre il dieci per cento di possibilità di successo: un... la leader di Fratelli d'Italia si aspetta chee Berlusconi non tirino il freno a mano. ...E ancora, seguendo sempre Repubblica: ' Per gli Interni undi centrodestra potrebbe puntare su Matteo Piantedosi, prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo. Idea che piace a ...Quattro scenari, quattro possibili soluzioni al giallo dell’estate. Come terminerà la crisi di governo più intricata degli ultimi ...Davvero gli italiani pensano che la situazione a fine settembre possa essere miracolata dal voto Che d’incanto le stelle illuminino il Parlamento, che il latte e miele scorra nel Po al posto dell’acq ...