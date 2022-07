Governo: per Base riformista 'avanti con Draghi', conseguenze se M5S fuori (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Contatti nel corso della giornata tra i parlamentari di Base riformista in vista della riunione dei gruppi Pd stasera con Enrico Letta. avanti con il Governo Draghi, lo stimolo che viene dalla componente dem che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, in sintonia con il segretario del Pd. Con la considerazione, da parte dei deputati e senatori di Base riformista, che se domani dovessero venire a mancare i voti dei 5 Stelle a sostegno del Governo Draghi, la decisione pentastellata non potrà non avere conseguenze in futuro nel rapporto con il Pd. "Sarà una questione da affrontare in un secondo momento ma se i 5 Stelle usciranno, questo avrà inevitabili conseguenze sulle ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Contatti nel corso della giornata tra i parlamentari diin vista della riunione dei gruppi Pd stasera con Enrico Letta.con il, lo stimolo che viene dalla componente dem che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, in sintonia con il segretario del Pd. Con la considerazione, da parte dei deputati e senatori di, che se domani dovessero venire a mancare i voti dei 5 Stelle a sostegno del, la decisione pentastellata non potrà non averein futuro nel rapporto con il Pd. "Sarà una questione da affrontare in un secondo momento ma se i 5 Stelle usciranno, questo avrà inevitabilisulle ...

Pubblicità

matteosalvinimi : E mentre 5Stelle e PD litigano per il governo e per le poltrone, gli sbarchi di clandestini proseguono senza sosta.… - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - AretusaMoro : RT @LucianoBarraCar: Da leggere per riflettere. In ogni dettaglio, fino al finale... - marialetiziama9 : RT @JeffreyLebowsky: @RobertoMerlino1 Abbiamo oggi un governo che ha avuto il coraggio di introdurre un lasciapassare governativo quale req… -