Governo, Mutti (Centromarca): “Continuità con Draghi per visione Paese, no a tatticismi” (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo in un momento di fortissima disContinuità con dei rischi sistemici come raramente vissuti negli ultimi anni. Oggi è fondamentale che vi sia una visione che vada oltre i vantaggi del singolo partito, delle singole manovre tattiche per cercare di avere qualche punto in più eventualmente alle prossime elezioni, per avere invece una visione del bene del Paese. Serve una Continuità di Governo capace di trovare una sintesi rapida alle varie istanze e una rapidità decisionale che non è normalmente nelle corde di un Governo classico”. E’ l’allarme che lancia, conversando con Adnkronos/Labitalia, Francesco Mutti, presidente di Centromarca, Associazione italiana dell’industria di marca, sulla crisi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo in un momento di fortissima discon dei rischi sistemici come raramente vissuti negli ultimi anni. Oggi è fondamentale che vi sia unache vada oltre i vantaggi del singolo partito, delle singole manovre tattiche per cercare di avere qualche punto in più eventualmente alle prossime elezioni, per avere invece unadel bene del. Serve unadicapace di trovare una sintesi rapida alle varie istanze e una rapidità decisionale che non è normalmente nelle corde di unclassico”. E’ l’allarme che lancia, conversando con Adnkronos/Labitalia, Francesco, presidente di, Associazione italiana dell’industria di marca, sulla crisi di ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Governo, Mutti (Centromarca): 'Continuità con Draghi per visione Paese, no a tatticismi' - - LocalPage3 : Governo, Mutti (Centromarca): 'Continuità con Draghi per visione Paese, no a tatticismi' -