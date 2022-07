Governo, lite Borgonovo-Rossi su La7. “Si vada al voto, così parlamentari M5s si trovano un lavoro”. “Questo non lo consento” (Di martedì 19 luglio 2022) Scontro acceso a “L’aria che tira” (La7) tra Mariarosaria Rossi, ex fedelissima di Silvio Berlusconi e attualmente senatrice di Italia al Centro, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo.. Rossi invoca una permanenza di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, Borgonovo dissente e aggiunge: “È chiaro che c’è un sacco di gente che è destinata alla triste sorte che tocca a tutti noi, cioè a quella di andare a trovarsi un lavoro. Quando finirà questa legislatura, una bella fetta di persone, soprattutto del M5s, sarà costretta a fare questa esperienza nuova, cioè quella di lavorare”. “No, Questo non lo consento – insorge la senatrice – io ho un altro lavoro, come tanti. In questa legislatura ci sono molti professionisti prestati alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Scontro acceso a “L’aria che tira” (La7) tra Mariarosaria, ex fedelissima di Silvio Berlusconi e attualmente senatrice di Italia al Centro, e il vicedirettore de La Verità, Francesco..invoca una permanenza di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio,dissente e aggiunge: “È chiaro che c’è un sacco di gente che è destinata alla triste sorte che tocca a tutti noi, cioè a quella di andare a trovarsi un. Quando finirà questa legislatura, una bella fetta di persone, soprattutto del M5s, sarà costretta a fare questa esperienza nuova, cioè quella di lavorare”. “No,non lo– insorge la senatrice – io ho un altro, come tanti. In questa legislatura ci sono molti professionisti prestati alla ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, lite Borgonovo-Rossi su La7. “Si vada al voto, così parlamentari M5s si trovano un lavoro”. “Questo non lo… - Omantini : RT @ultimora_pol: #Italia Maggioranza in frantumi: M5S spaccato in due, lite Letta-Salvini. Segui il quarto giorno della crisi di governo… - cavalierebianc5 : RT @ultimora_pol: #Italia Maggioranza in frantumi: M5S spaccato in due, lite Letta-Salvini. Segui il quarto giorno della crisi di governo… - FDegradi : @fattoquotidiano Conte..un uomo elevato ad elevato da un comico, governo con Lega finito per lite con Salvini, gove… - LucianoRomeo9 : RT @ultimora_pol: #Italia Maggioranza in frantumi: M5S spaccato in due, lite Letta-Salvini. Segui il quarto giorno della crisi di governo… -