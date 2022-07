Governo: Letta, 'prossima legge bilancio ha bisogno di maggioranza forte' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "La prossima legge di bilancio ha bisogno di una maggioranza forte che ritrovi il massimo consenso in Parlamento". Così Enrico Letta ai gruppi Pd. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Ladihadi unache ritrovi il massimo consenso in Parlamento". Così Enricoai gruppi Pd.

