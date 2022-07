**Governo: Letta, 'M5S? Domani ascolteremo e faremo nostre valutazioni'** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Domani in Parlamento, ascolteremo quello che tutti diranno, daremo il nostro sostegno al governo e, in base a cosa verrà detto, faremo le nostre valutazioni". Così Enrico Letta sul rapporto con i 5 Stelle alla Festa de L'Unità di Roma. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "in Parlamento,quello che tutti diranno, daremo il nostro sostegno al governo e, in base a cosa verrà detto,le". Così Enricosul rapporto con i 5 Stelle alla Festa de L'Unità di Roma.

