Governo | Letta | ' forze maggioranza domani ascoltino Draghi' **

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Questo governo è nato in Parlamento e quello che conta sono le parole che si dicono in Parlamento. Noi chiediamo a tutte le forze politiche della maggioranza di ascoltare domani Draghi e dire la loro. In Parlamento ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Per me è la cosa migliore". Così Enrico Letta alla Festa de L'Unità di Roma.

