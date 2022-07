Governo: Letta, 'domani sarà bella giornata, ne son sicuro' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Come mi sveglio domani? Sereno. sarà una bella giornata, ne son sicuro". Così Enrico Letta alla Festa de L'Unità di Roma. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Come mi sveglio? Sereno.una, ne son". Così Enricoalla Festa de L'Unità di Roma.

