Governo, Letta: "Domani mi sveglio sereno. Sarà una bella giornata" (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 luglio 2022 Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta sul palco della Festa del L'Unità alle Terme di Caracalla a Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 luglio 2022 Lo ha detto il segretario del Pd Enricosul palco della Festa del L'Unità alle Terme di Caracalla a Roma.

Pubblicità

petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Draghi riceve i leader di centrodestra a Palazzo Chigi. La decisione dopo le protest… - repubblica : Crisi di governo, centrodestra a Palazzo Chigi per un'ora. Letta: 'Se Draghi cade, ci sara' un applauso dal Cremlin… - repubblica : Crisi di governo, il centrodestra irritato per l'incontro Letta-Draghi chiede di vedere il premier - Veraelena5 : RT @Teresat73540673: Draghi ha incontrato Letta e il centrodestra, incontri andati bene, si sottolinea in ambienti di governo. Commenta Enr… - michele88825591 : putin spera nella caduta del governo cosi' letta torna a casa e scende in piazza contro l'Ucraina -