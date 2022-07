Governo: Letta, 'da Draghi ci aspettiamo parole su precarietà e salario minimo' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti 9 mesi fino alle elezioni, questi nove mesi devono essere riempiti di contenuti con misure concrete che riguardano la nostra società e il mondo del lavoro. Il primo punto è la lotta alla precarietà", poi "l'applicazione in Italia della direttiva sul salario minimo, sarebbe uno straordinario messaggio" e il terzo è la legge di Bilancio in cui ci sarà "una forte riduzione di tasse sul lavoro: dobbiamo portarla a casa". Così Enrico Letta alla Festa de L'Unità di Roma. "Questi sono alcuni dei punti che ci aspettiamo di sentire nel discorso di Draghi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti 9 mesi fino alle elezioni, questi nove mesi devono essere riempiti di contenuti con misure concrete che riguardano la nostra società e il mondo del lavoro. Il primo punto è la lotta alla", poi "l'applicazione in Italia della direttiva sul, sarebbe uno straordinario messaggio" e il terzo è la legge di Bilancio in cui ci sarà "una forte riduzione di tasse sul lavoro: dobbiamo portarla a casa". Così Enricoalla Festa de L'Unità di Roma. "Questi sono alcuni dei punti che cidi sentire nel discorso di".

