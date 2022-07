**Governo: Letta a Meloni, '2000 firme sindaci non le organizza Pd, è spinta reale'** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Le frasi della Meloni non hanno colto lo spirito dell'appello. Quando 2000 sindaci firmano, non c'è un ufficio enti locali del Pd che li organizza". Così Enrico Letta ai gruppi Pd. "C'è stata una spontanea e reale spinta dei sindaci, tanti di anche centrodestra". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Le frasi dellanon hanno colto lo spirito dell'appello. Quandofirmano, non c'è un ufficio enti locali del Pd che li". Così Enricoai gruppi Pd. "C'è stata una spontanea edei, tanti di anche centrodestra".

