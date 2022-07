Governo, Guardian: uscita Draghi sarebbe cattiva notizia per Italia e Ue (Di martedì 19 luglio 2022) "Nel contesto di una crisi economica e geopolitica che potrebbe raggiungere il picco quest'inverno, la partenza anticipata di Draghi sarebbe una cattiva notizia per l'Italia e per l'Europa". E' quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "Nel contesto di una crisi economica e geopolitica che potrebbe raggiungere il picco quest'inverno, la partenza anticipata diunaper l'e per l'Europa". E' quanto ...

Pubblicità

vdangerio : 'Heat Apocalypse' titola il @guardian a proposito degli incendi in Francia. Noi invece in Italia perdiamo tempo con… - OmegaIndi : @EdwSolomon @guardian @Ukraine @NATO Ricevano armi,soldi e addestramenti da anni. Senza contare le tre grandi opera… - AMIStaDeS_2017 : #Ungheria: migliaia di persone hanno protestato a #Budapest sabato per il quinto giorno consecutivo contro il gover… - AMIStaDeS_2017 : Secondo The Guardian la #crisidigoverno in #Italia potrebbe aprire la strada a #elezioni anticipate visto come la t… - ferrlu69 : RT @mar40248589: I servi delle Lobby .. Lobby Uber, l'accusa dell'Espresso: 'De Benedetti mediatore col governo Renzi' Dall'ingegnere mail… -