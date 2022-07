**Governo: Fitch, 'per Italia periodo incerto anche se Draghi resta, deficit 2022 al 5,9%'** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - "Le dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio a seguito di una spaccatura nel suo governo di unità nazionale preludono a una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate". Lo sottolinea l'agenzia Fitch in una nota, spiegando che "qualunque cosa accada, l'Italia è destinata ad entrare in un periodo politicamente incerto dopo quasi 18 mesi di relativa stabilità e l'attuazione di alcune riforme". "anche se Draghi dovessere rimanere, ci aspettiamo che i partiti che lo sostengono cercheranno maggiore visibilità con l'avvicinarsi delle elezioni, amplificando le tensioni esistenti" sottolinea l'analisi. In particolare, Fitch prevede "pressioni per un maggiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - "Le dimissioni di Marioda Presidente del Consiglio a seguito di una spaccatura nel suo governo di unità nazionale preludono a una maggiore incertezza politicase venissero evitate le elezioni anticipate". Lo sottolinea l'agenziain una nota, spiegando che "qualunque cosa accada, l'è destinata ad entrare in unpoliticamentedopo quasi 18 mesi di relativa stabilità e l'attuazione di alcune riforme". "sedovessere rimanere, ci aspettiamo che i partiti che lo sostengono cercheranno maggiore visibilità con l'avvicinarsi delle elezioni, amplificando le tensioni esistenti" sottolinea l'analisi. In particolare,prevede "pressioni per un maggiore ...

