Governo, De Luca: “Se Draghi si dimette facciamo la figura dei disturbati mentali. Senza esecutivo è difficile anche litigare” (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’evento di riapertura Atrio del Platano presso il Complesso santi Severino e Sossio: “Se Draghi si dimette, in Europa facciamo la figura dei disturbati mentali; abbiamo bisogno di un Governo che esiste altrimenti diventa difficile anche litigare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine dell’evento di riapertura Atrio del Platano presso il Complesso santi Severino e Sossio: “Sesi, in Europaladei; abbiamo bisogno di unche esiste altrimenti diventa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

FratellidItalia : “In un momento così grave e difficile, se c'è un posto dove il Premier dovrebbe stare è il Senato. Ci vogliamo conf… - Quercino2 : Alla fine faranno debito pubblico per pagare il debito pubblico ue.. - luca_pasello : RT @SavinoBalzano: Un tempo si titolava così, invitando allo sciopero: 'a salario di merda, lavoro di merda' Oggi si spellano le mani per d… - infoitcultura : Crisi governo, De Luca: “Facciamo figura dei disturbati mentali” - Luca_tern : RT @borghi_claudio: I simpatici ragazzi di @_DAGOSPIA_ si sono scelti, non so perché, il ruolo di piccoli spinnatori pro PD. In attesa che… -