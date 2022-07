**Governo: coordinamento Pd ribadisce, ‘sostegno a Draghi fino a fine legislatura'** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Nella riunione del coordinamento politico del Pd è stata ribadita la linea, unitaria, tenuta sino a questo momento dal Partito democratico di sostegno al governo Draghi e per la prosecuzione della legislatura. Lo hanno spiegato diversi partecipanti al termine della riunione al Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Nella riunione delpolitico del Pd è stata ribadita la linea, unitaria, tenuta sino a questo momento dal Partito democratico di sostegno al governoe per la prosecuzione della. Lo hanno spiegato diversi partecipanti al termine della riunione al Nazareno.

