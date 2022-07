**Governo: Conte 'agita' coordinamento Pd, Bettini lo difende e Bonaccini lo attacca** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - La continuità del governo Draghi fino a fine legislatura, l'impegno a tentare di mantenere lo stesso perimetro della maggioranza, la sottolineatura dell'importanza dell'iniziativa dei sindaci. Questi in sintesi i temi dell'introduzione di Enrico Letta alla riunione del coordinamento Pd, secondo quanto riferiscono diversi partecipanti. Una riunione con oltre una trentina di partecipanti tra membri della segreteria, delegazione di governo, vertici dei gruppi e amministratori. Non una parola da parte di Letta sull'incontro stamattina con Mario Draghi. "La fase è delicata e la riunione larga...", commenta un partecipante. Diversi gli interventi. A partire dai sindaci Dario Nardella e Matteo Ricci che hanno resocontato sull'appello al premier Draghi e la maxiadesione ricevuta. Quindi Roberta Pinotti, Gianni Cuperlo, Marco Furfaro tra gli altri. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - La continuità del governo Draghi fino a fine legislatura, l'impegno a tentare di mantenere lo stesso perimetro della maggioranza, la sottolineatura dell'importanza dell'iniziativa dei sindaci. Questi in sintesi i temi dell'introduzione di Enrico Letta alla riunione delPd, secondo quanto riferiscono diversi partecipanti. Una riunione con oltre una trentina di partecipanti tra membri della segreteria, delegazione di governo, vertici dei gruppi e amministratori. Non una parola da parte di Letta sull'incontro stamattina con Mario Draghi. "La fase è delicata e la riunione larga...", commenta un partecipante. Diversi gli interventi. A partire dai sindaci Dario Nardella e Matteo Ricci che hanno resocontato sull'appello al premier Draghi e la maxiadesione ricevuta. Quindi Roberta Pinotti, Gianni Cuperlo, Marco Furfaro tra gli altri. ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Conte chiude l’assemblea M5s: “La maggioranza è con me, ora Draghi decida. Le nostre priorità siano nell’a… - M5S_Senato : Bene ricordare che il governo Conte II cadde per mano di chi oggi parla di responsabilità ma all'epoca non si fece… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - cafifal : RT @GPiermarocchi: @GinaTaglieri @lucianocapone Cosa spetta a Draghi? Votarsi la fiducia? O sottostare ai diktat di Conte? Che dopo quattro… - XBIANCANERAX1 : RT @jacopo_iacoboni: Non è che non può esistere un governo Draghi senza il M5S, è che il M5S non esiste più. esiste un partito di Conte i c… -