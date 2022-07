Governo: Carfagna, ‘ministri FI non convocati da Berlusconi, ma niente drammi' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - In questa fase politica "la reazione da parte del centrodestra è comprensibile, rispetto a posizioni incomprensibili. Il momento della verità sarà domani, ogni leader di partito avrà tutti gli elementi per prendere le sue decisioni e prendersi le sue responsabilità. I ministri di Forza Italia non sono stati convocati dal presidente Berlusconi, ogni partito sceglie la sua formula. Non drammatizzerei questo aspetto”. Lo ha affermato la ministra del Sud e della coesione territoriale Mara Carfagna a margine della firma dell'accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi di coesione 2021-2027 oggi a Palazzo Chigi. “Tutti - aggiunge - sono tenuti al rispetto delle regole, innanzitutto dobbiamo ascoltare le indicazioni del presidente Mario Draghi domani in Parlamento. Non credo che a Draghi servano ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - In questa fase politica "la reazione da parte del centrodestra è comprensibile, rispetto a posizioni incomprensibili. Il momento della verità sarà domani, ogni leader di partito avrà tutti gli elementi per prendere le sue decisioni e prendersi le sue responsabilità. I ministri di Forza Italia non sono statidal presidente, ogni partito sceglie la sua formula. Non drammatizzerei questo aspetto”. Lo ha affermato la ministra del Sud e della coesione territoriale Maraa margine della firma dell'accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi di coesione 2021-2027 oggi a Palazzo Chigi. “Tutti - aggiunge - sono tenuti al rispetto delle regole, innanzitutto dobbiamo ascoltare le indicazioni del presidente Mario Draghi domani in Parlamento. Non credo che a Draghi servano ...

